عقب العرض الخاص.. حلا شيحة تشيد بفيلم "حلم نورا"

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "حلم نورا"، الذي ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بـمهرجان الجونة السينمائي، وأشادت بأداء الفنانة هند صبري بطلة العمل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



يشار إلي أن الفيلم يتناول قصة نورا التي تعمل في محل تنظيف ملابس، من أجل كسب قوتها، بينما يقضي زوجها سفيان عقوبته في السجن، تقابل الأسعد الذي يصبح حب حياتها، وخلال انتظار الحبيبين إنهاء إجراءات طلاق نورا، يتعرض

حلمهما للخطر بإطلاق سراح سفيان الوشيك، ويقوم بدور البطولة كل من: هند صبري، إيمان الشريف، حكيم بو مسعودي، لطفي العبدلي، ومن إخراج هند بوجمعة .يذكر أن فيلم " حلم نورا"، يشارك في مهرجان سان سباستيان السينمائي الذي يقام في نفس وقت مهرجان الجونة السينمائي، وهو مرشح لجائزة "المخرجين الجدد" هناك.