نشرت الفنانة حلا شيحة، صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "حلم نورا"، الذي ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بـمهرجان الجونة السينمائي، وأشادت بأداء الفنانة هند صبري بطلة العمل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يشار إلي أن الفيلم يتناول قصة نورا التي تعمل في محل تنظيف ملابس، من أجل كسب قوتها، بينما يقضي زوجها سفيان عقوبته في السجن، تقابل الأسعد الذي يصبح حب حياتها، وخلال انتظار الحبيبين إنهاء إجراءات طلاق نورا، يتعرض
يذكر أن فيلم " حلم نورا"، يشارك في مهرجان سان سباستيان السينمائي الذي يقام في نفس وقت مهرجان الجونة السينمائي، وهو مرشح لجائزة "المخرجين الجدد" هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب العرض الخاص.. حلا شيحة تشيد بفيلم "حلم نورا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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