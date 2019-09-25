شاهد.. محمد إمام يكشف كواليس جديدة عن فيلم "لص بغداد"

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" في قارب وسط البحر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق إمام على الصورة، قائلًا: "لو مش بتحب اللي

بتعمله يبقى عمرك ماهتوصل لحاجة .. لو معندكش شغف في شغلك يبقى مستحيل تنجح فيه .. التفوق مش بيحب الكسل .. و اللي بيحلم بحاجة يموت نفسه علشانها"، وتابع مازحًا: "أسيبكم انا بقى علشان هيكتفوني و يرموني في البحر .. لص بغداد".يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.