تراند اليوم : نجوم مسلسل “زودياك” في ضيافة منى الشاذلي

يحل نجوم مسلسل “زودياك” ضيوفًا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي علي قناة CBC، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً.

يحكي أبطال المسلسل الذي حقق نجاحًا ملحوظًا خلال شهر رمضان الماضي، عن كواليس العمل الذي اتسم بروح التعاون بين صناعه، حيث يستضيف البرنامج أحمد طلعت، مي الغيطي، مايان السيد، محمد مهرجان، هند عبد الحليم، أحمد خالد صالح وخالد أنور، للحديث عن المسلسل المأخوذ من “حظك اليوم” للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

في الفقرة الثانية، تستقبل منى الشاذلي، الفنانة نورهان وعدد من أبطال مسرحية صوت الموسيقى، وهو العرض الذي قامت بإخراجه وحصد عدد من جوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

تتحدث نورهان عن فترة غيابها عن الوسط الفني لسنوات، وكذا قيامها بتدريس الدراما لأطفال المدارس خلال الفترة الماضية.

يذاع برنامج “معكم” من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساء.