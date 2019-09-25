كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:33 مساءً - وفقا لتصريحات الفنان السوري ” دريد لحام ” لموقع ” الفن ” حول شائعة وفاته التي ترددت في الساعات الأخيرة الماضية .
أشار دريد لحام إنه لم يعد يكترث بمثل هذه الشائعات أو يحرص على التعليق أو الرد عليها والتي باتت تلاحقه بشكل مستمر .
وأضاف دريد أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت شيئا سيئا وتنهش في المجتمع العربي الذي يعاني من الأساس من العديد من المشاكل .
وعلق دريد لحام قائلا : ” البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك .. إعتبروني ميتا .. اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس وترحموا عليّ .. لا مشكلة ” .
وعلى صعيد آخر كشف دريد لحام عن بدء التحضيرات لفيلمه الجديد مع المخرج السوري ” باسل الخطيب ” والذي يعتبر التعاون الثاني بينهما بعد فيلم ” دمشق حلب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دريد لحام ردا على شائعة وفاته : ” اعتبروني ميتا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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