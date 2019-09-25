الرئيس الفرنسي يحرج أمير قطر ” تميم بن حمد ” .. شاهد كيف صافحه

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:33 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” أثناء مصافحته لأمير قطر ” تميم بن حمد ” والذي أثار الكثير من الجدل .
حيث يأتي مقطع الفيديو خلال فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك التي عقدت أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .
وبعد إلقاء تميم لكلمته والتي أعلن فيها عن مساهمة بلاده بـ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ .
وعودته إلى إلى كرسيه بادر بمصافحة الرئيس ماكرون الذي لم يقوم من كرسييه وصافحه وهو جالسا .
وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على موقع ” تويتر ” من قبل المغردين الخليجيين حيث اشتعلت التغريدات بكون ذلك إهانة له ومخالفا للبروتوكول عند مصافحة رئيس دولة .
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