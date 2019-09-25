صحيفة إسرائيلية تكشف عن تخطيط نتنياهو لاغتيال شخصية قيادية في غزة

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:33 مساءً - كشفت صحيفة ” معاريف ” العبرية عن تخطيط رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” لاغتيال شخصية كبيرة في قطاع غزة ليلة إطلاق الصواريخ على أسدود التي جرت قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة .

وقالت الصحيفة أن العملية التي اقترحها نتنياهو تأتي ضمن خيارات الجيش المتدحرجة للتعامل مع الأحداث في قطاع غزة .

ولم تتم بالتنفيذ في النهاية بسبب معارضة الأمن والمستشار القضائي .

وأشارت الصحيفة أن تلك العملية تشبه عملية ” عامود السحاب ” والتي بدأت باغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام والجناح العسكري لحركة حماس ” أحمد الجعبري ” عام 2012 .

وأضافت أن العملية التي كان يخطط نتنياهو لتنفيذها والتي رفضت الإفصاح عن تفاصيلها كانت ستتسبب بإطلاق نيران كثيفة من الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية بما في ذلك منطقة تل أبيب الكبرى والتي قد تصل إلى عملية عسكرية برية قد يطول أمدها مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية .