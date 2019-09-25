اشتعلت بين اليسا وتركي ال الشيخ على تويتر.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:33 مساءً - يبدو ان الفنانة اللبنانية اليسا اغضبت المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية. بعد تغريدة رفضت فيها ان يطالب احد بمشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي مؤكدة انها ستتواجد حيت تستحق.
وفي التفاصيل، فقد غردت احدى معجبات اليسا للمستشار تركي ال الشيخ قائلة: “اهلا بشيرين ” اميره الاحساس” تكفى معاليك كملها ” بملكة الاحساس ” اليسا والله ببيكون اجمل احساس بالكون وبتولع الرياض مشااااااااااااااااعر”.
وقد ردت اليسا على هذه التغريدة بالقول: “عندما تريدون رؤيتي في حفل ما فان ذلك سيحصل في الوقت المناسب. لا يجب ان تطلبوا ذلك من احد لانني سأتواجد حيث استحق ذلك”.
غير انه يبدو ان تغريدة اليسا اغضبت ال الشيخ الذي رد قائلا: “عشان كذا لم تستحقي ان تدعي !”.
بدورها ردت اليسا على تغريدة ال الشيخ وقالت “بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي”.
ولم يقتصر غضب ال الشيخ على اليسا بل وشمل احد المغردين الذين قال له : “أعطيتها قدر بردك عليها” ليرد عليه قائلا “والله انا حر … تعال اكتب عني”.
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