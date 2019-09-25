أول تعليق من ” دونالد ترامب ” بعد بدء الكونجرس الأمريكي إجراءات عزله : ” مطاردة ساحرة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:33 مساءً - بعد تصريحات رئيسة الكونجرس الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” يوم أمس والتي أكدت فيها أن مجلس النواب سوف يبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بسبب مطالبته دولة أجنبية للتدخل في شأن بلاده لإضرار بمنافسه في الانتخابات الرئاسية .

خرج الرئيس الأمريكي للرد على ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” .

فكتب ترامب في تغريدة له قائلا : ” مثل هذا اليوم المهم في الأمم المتحدة الكثير من العمل والكثير من النجاح .. تعمد الديمقراطيون تدميره والحط من شأنه بالأخبار العاجلة عن ” مطاردة الساحرة ” .. هذا سيئ جدا لبلادنا ” .. في إشارة منه إلى الأخبار التي لا دليل لها .

وكتب في تغريدة أخرى : ” بيلوسي ، نادلر ، شيف ، وبطبيعة الحال ماكسين ووترز ! هل تصدقون هذا ؟ ” .

وتابع قائلا : ” لم يروا حتى نص المكالمة إنها ” مطاردة ساحرة ” كاملة ” .

وختم تغريداته وكتب : ” المضايقات الرئاسية ” .

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وأتى قرار مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إثر مطالبة ” جو بايدن ” نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020 بالتحقيق مع ترامب .

وفقا لتقرير أفاد بأن ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن و الضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله .

وكانت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” وغيرها من وسائل الإعلام ذكرت يوم الجمعة الماضي أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن حين كان نائبا للرئيس هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة .

وقالت الصحيفة أن ترامب حث زيلينسكي خلال محادثة هاتفية على العمل مع ” رودي جولياني ” محامي ترامب الشخصي لفتح تحقيق في القضية .

واعترف ترامب بتأجيل المساعدات لكنه نفى ممارسة أي ضغط على أوكرانيا لمصلحته السياسية .

وتعهد ترامب بنشر المحضر الكامل لاتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني والذي جرى في شهر يوليو الماضي .