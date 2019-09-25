كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:33 مساءً - نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من خوضها لتجربة جديدة خلال تواجدها في نيويورك .
حيث سمحت لرساما من المتواجدين في الشارع برسمها بطريقته ومن وجهة نظره .
فيقوم الرسام بابتكار الشكل الاقرب الى شكل من يرسمه بطريقة كاريكاتيرية مضحكة .
وبدت شمس غير راضية عن الصورة وبإنها لا تشبهها كثيرا وأن التجربة لم تعجبها .
فكتبت شمس الكويتية في تعليقها على الصورة قائلة : ” انا من وجهة نظر الرسام .. بالله عليكم كم تشبهني اللوحة اللي هو رسمها ” .
وتباينت التعليقات بين معجب بالصورة وأثنى على الرسام .. والبعض الآخر اعتبرها إهانة بحقها ومنهم من أشاد بعفويتها وصراحتها لا سيما وأن الصورة لا تشبهها كثيرا .
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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صورة .. شمس الكويتية تسخر من شكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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