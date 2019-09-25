دنيا بطمة تستعيد صورتها وهي حامل بطفلتها الوحيدة غزل.. شاهدوا كم تغيرت

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:33 مساءً - فاجأت الفنانة دنيا بطمة متابعيها بصورتها مع احد اصدقائها وبدت فيها حامل، لتعلن بعدها بأنها قديمة وتعود الى فترة حملها بطفلتها الوحيدة غزل.

ورغم ان الصورة قديمة الا انها نالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها بشكل واسع واجروا مقارنة بين شكلها قبل سنوات وشكلها الآن، لافتين الى انها اجرت العديد من العمليات التجميلية والواضحة على شكلها خاصة لناحية شكل الشفاه والذقن، مشيرين الى ان ملامحها تغيرت وكانت اكثر براءة وطبيعية.

وتأتي هذه الصورة بعد إنتشار خبر حملها الثاني من زوجها محمد الترك، إلا ان بطمة حرصت على نفي الخبر، مشيرة إلى أنها ليست حاملاً ولكن الاخير يصل على مناداتها بأم تركي، لأن العادات والتقاليد في الخليج، تقضي بأن ينادي الرجل زوجته باسم طفلهما الذكر، وهما كانا قد إتفقا عندما كانت حاملاً أوّل مرّة، بأن يطلقا هذا الاسم على مولودهما في حال كان ذكراً.