دموع تحسين في الجيم.. ومي العيدان تسخر منها مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة العراقية دموع تحسين خسارة وزنها الزائد، وذلك بعد السخرية التي تعرضت لها من الإعلامية الكويتية مي العيدان مؤخرا.

الفنانة العراقية نشرت مقطع فيديو لها من داخل صالة الجيم، وبدت وهي تستعد لعمل الكثير من التمارين الرياضية، وقالت: “راح نبلش رياضة”.

مي العيدان أعادت نشر مقطع الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وسخرت من دموع مجددا، بقولها: “عشان اتعرفين افضالي خليتك تروحين النادي لازم تبعثين لي كتاب شكر . . عموما يالله شدي الحيل ناطره الجسم السمبتيك”.

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وكانت مي العيدان قد نشرت من قبل مقطع فيديو للفنانة العراقية دموع تحسين، نجمة برنامج The Voice، خلال غنائها في إحدى الحفلات، وكانت مرتيدة ملابس كاجوال.

الإعلامية الكويتية سخرت من وزن دموع الزائد، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الله خوش جسم عليها . . ابي اصير مثل جسمها ابييييييي. والي نفس ستايلها. . . افيدوني اشلووون”.

دموع ردت على سخرية مي العيدان بطريقة حادة، حيث كتبت: “ضاغطتهم ريح كرشك واستمتع بالأكل.. انتي حجمك عندي كان بلوك بلوك وتروحين فدوة لكرشي انتي والي يحجي مثلج يلا Next”.

وتابعت: “صدك نسيت سوولها بوست لا للتنمر وكعدوها بالبيت بدون متفتح حلكها عاد كرشي راضي بس غيري يضوجون اخذو حقهم نسيت صدك الشفط بايران ببلاش شلونه”.