نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم «حلم نورا» لهند صبري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

عرض الفيلم التونسي “حلم نورا” بطولة الفنانة هند صبري، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، حيث يشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

العرض شهد حضور عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء، ومن بينهم النجمة منى زكى، بوسي شلبي، شيرين رضا، نسرين طافش، ميس حمدان، ايمان العاصي، صبا مبارك، لارا إسكندر، رشا مهدي، أحمد حاتم، لقاء الخميسي، تامر حبيب، ليلى علوي، هنادي مهنا، هالة خليل.

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كما حضر الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي، إنجي وجدان، هنا شيحة، بشرى، محمد سامي، مي عمر، أروى جودة، مها الصغير، محمد كريم ، يسرا، غادة عادل، بسمة، أبو، ليلى علوى، مى عمر، خالد الصاوى، إيناس الدغيدى، هنا شيحة، بشرى، المخرج محمد سامى، أروى جودة، ناهد السباعي، مي الغيطي، ريم مصطفى.

وفيلم “حلم نورا”، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى، حكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة.