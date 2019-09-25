الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بعيد ميلاد زوجها، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة بسهرة خاصة في أحد المطاعم.

بوشوشة حرصت على مشاركة محبيها أجواء احتفالها بمقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة تغني لزوجها كما منحته قبلة رومانسية، معلقة على الفيديو: «عيد ميلاد سعيد حبيبي»، حيث تلقت النجمة الجزائرية تهاني الفانز، متمنيين لزوجها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

Advertisements

يُذكر أن أمل احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017.

من ناحية أخرى، يُعرض لأمل حالياً مسلسلها الجديد «دولار» عبر شبكة Netflix، الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.

وفي الوقت الذي تغيبت فيه نجمة ستار أكاديمي عن الشاشة في رمضان الماضي، تألقت أمل بوشوشة الموسم الرمضاني لعام 2018، بمسلسل «أبو عمر المصري» أمام النجم المصري أحمد عز، والعمل سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.