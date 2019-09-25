إطلالة مميزة للفنانة ليلى علوي خلال العرض الخاص لفيلم «حلم نورا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي، في العرض الخاص لفيلم “حلم نورا”، للفنانة التونسية هند صبري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

ليلى علوي، أطلت خلال الحفل بفستان “كاب” بني فاتح مزخرف بفصوص لامعة من تصميم المصمم اللبناني يوسف الجسمي.

وشارك في العرض عدد من النجوم منهم يسرا، ومنى زكي، وبشرى، والمخرجة إيناس الدغيدي، وهند صبري، وغادة عادل، والسيناريست تامر حبيب، والمطرب أبو وزوجته، والإعلامية إنجيل علي.

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فيلم “حلم نورا”، يشارك في بطولته الفنانة التونسية هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بن مسعود، وإيمان الشريف، وهو إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي مشترك

وتلعب هند صبري، الشخصية الرئيسية في الفيلم، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية لفتاة تنتمي للطبقة الكادحة بتونس، ويحكي معاناتها بعد سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي.

من ناحية أخرى تنتظر ليلى علوي، عرض فيلمها الأخير “التاريخ السري لكوثر”، وذلك بعد سلسلة تأجيلات، ولم يتم تحديد موعد عرضه إلى الآن.