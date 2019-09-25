يسرا تتخلى عن ملابس الحداد في العرض الخاص لفيلم «حلم نورا» في الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في العرض الخاص للفيلم التونسي “حلم نورا”، والذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

ومن النجوم الذين حضروا العرض الخاص، الفنانة ليلى علوي، ويسرا، وهندي صبري، ومنى زكي، وغادة عادل، وبشرى، والإعلامية إنجي علي، والسيناريست تامر حبيب، والمطرب أبو وزوجته.

اللافت خلال العرض هو ظهور الفنانة يسرا بفستان أزرق واسع يشبه القفطان المغربي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها بدون ملابس حداد بعد رحيل والدتها.

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يسرا، كان أول ظهور فني لها بعد رحيل والدتها في حفل افتتاح المهرجان الجونة والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم.

هند صبري، تقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية لفتاة تنتمي للطبقة الكادحة بتونس، ويحكي معاناتها بعد سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي.

ويشاركها بطولة العمل عدد من النجوم التونسيين منهم: لطفي العبدلي، حكيم بن مسعود، وإيمان الشريف، وهو إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي مشترك.