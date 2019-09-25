أحمد الفيشاوي يرد على شائعات الخلاف مع زوجته بصورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الممثل المصري أحمد الفيشاوي ما تردد مؤخرا بشأن الخلاف مع زوجته ندى الكامل، بنشر صورة جديدة عبر مواقع التواصل بصحبة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة.

وانتشرت شائعات عن حدوث صدام بين الفيشاوي وزوجته عقب حفل افتتاح الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وتردد أن الخلاف كان كبيرا، وارتفع صوت الممثل منتقدا زوجته أمام زملائه الفنانين.

ومنح رحيل الفيشاوي عن المهرجان رغم عدم انتهائه الشائعات جزءا من المصداقية؛ إذ عاد إلى القاهرة في اليوم التالي للافتتاح، عكس ما فعل خلال الدورتين السابقتين.

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ورد الممثل المصري على الشائعات بشكل غير مباشر، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام تجمعه بزوجته ونجيب ساويرس، معلقا: "شكرا لمهرجان الجونة على هذه التجربة المدهشة. سوف أعود إلى القاهرة لبدء العمل، لكن أتمنى لجميع أصدقائي حظا سعيدا في حفل الختام".



يشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "عقدة الخواجة" أمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بينما يعرض له الآن فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، إخراج طارق العريان.