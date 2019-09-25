خاص بالصور- رشا الخطيب “زفوا العروس” ليلة عيد ميلادها

احتفلت الاعلامية الجميلة رشا الخطيب، ليلة أمس الثلاثاء، في مطعم المندلون وسط بيروت، بعيد ميلادها الـ 35 بحضور حاشد من وجوه سياسية وفنية واعلامية بالاضافة الى اصدقاء الاعلامية الرقيقة.

الحفل كان أكثر من تجمع لاصدقاء رشا من اعلاميين في شاشة “المستقبل” أو خارجها أو سياسيين وفنانين، بل كان بمثابة “جمعة حلوة” للتعبير عن محبة كبيرة لهذه الاعلامية اللطيفة والطيبة التي تتمتع بصداقات كثيرة، حيث بدا واضحاً جداً في السهرة بالامس تلبية عدد كبير من المدعويين من أسماء فنية وسياسية واعلامية وغيرها.

وبعيداً عن كونها اعلامية ووجهاً معروفاً، رشا انسانة مسالمة، طيبة، قريبة من القلب، تحب الخير لجميع اصدقائها، وهذه المحبة كانت بادية بالامس على كل المدعويين الذين حضروا الاحتفالية، والذين عبروا عن محبتهم الكبيرة لـ “رشا” التي استطاعت ان تجمع ما فرقته السياسة او المحطات اللبنانية في هذه “اللمة الحلوة”.

لفتنا خلال السهرة تواجد زملاء لها من كافة المحطات اللبنانية وكان هناك اجماع على محبة هذه الانسانة القريبة من القلب.

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لبى الدعوة كل من النجم فارس كرم، ناجي اسطا، سليم عساف، كارلوس، هشام بولس، مارك عبد النور، الذين غنوا لها ضمن اجواء رائعة طغى عليها الود والمحبة.

ايضاً خلال السهرة وقف المدعوون وقفة تضامنية ووفاء مع محطة المستقبل، حيث وجه الحضور تحية الى هذه الشاشة الزرقاء التي كانت السبب في بروز اسماء كثيرة على الساحتين الفنية والاعلامية.

مذيعات شاشة المستقبل توسطن المسرح وغنوا مع الاعلامي منير الحافي الأغنية التي اشتهرت بها المحطة “وحياتك بتمون” وظهر واضحاً التأثر على وجوههم.

مفاجأة السهرة هي عندما قام الحضور بغناء “زفوا العروس زفوها” حيث تم زف رشا الخطيب على هذه الاغنية، فلا نعلم السر وراء هذه الأغنية في هذا التوقيت، هل رشا ستكون عروس 2020 أو هي أمنية فقط من الحاضرين؟

من “الخليج 365” كل عام ورشا الخطيب بألف خير وإلى مزيد من النجاح والتألق.