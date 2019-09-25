هذه الشخصية التي ستجسدها نادين نسيب نجيم رمضان 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عددٌ من المواقع خبرًا مفاده أنَّ الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تستعد لتجسيد شخصية المسؤول السّابق في مكتب "مكافحة الجرائم المعلوماتية" المقدم اللبنانية سوزان الحاج.

منتج العمل صادق الصباح نفى ذلك وغرد عبر تويتر: "أنفي ما سرّب من معلومات أن النجمة نادين نسيب نجيم ستؤدي شخصية سوزان الحاج في عملنا الرمضاني المقبل".

وتابع الصباح: "وإن كان من المبكر إعلان تفاصيل العمل إلا أننا إذا اخترنا أي شخصيّةٍ أمنية من واقع المجتمع فسيكون الهدف تكريم المؤسسة الأمنية وليس العكس، انطلاقًا من الاحترام الثابت لهذا القطاع".

وكانت تلك الشائعة انتشرت بعد تصريحات لنجيم عن تحضيرها لعمل درامي جديد سيكون مختلفًا عن كل ما قدمته سابقًا وأنه يتطلب جهدًا خاصًا، الأمر الذي وجه الأنظار نحو شخصية سوزان الحاج.

يذكر أنَّ سوزان الحاج شغلت منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، قبل إقالتها عام 2017. وحصدت شهرة عربية واسعة بعد فبركتها قضية تعامل الممثل المسرحي زياد عيتاني مع "إسرائيل".