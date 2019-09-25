أم كلثوم وأبو وكيم كارداشيان كلها أسماء شهرة. تعرّفي على أسماء المشاهير الحقيقية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يوجد في عالم الفن ما يُعرف بـ "اسم الشّهرة"، وهو اسمٌ يستحدثه الفنّان لنفسه لسببٍ مُعيّن.

ففي الماضي، كانَ نجوم الزّمن الجميل يُغيّرون من أسمائهم الحقيقية "قهرًا"، وذلك من أجل الهروب من المُلاحقات العائلية، كونَ المُجتمعات كانت أكثر انغلاقًا، وقد يكون السبب أيضًا لتفادي تشابُه أسمائهم الحقيقية مع أسماء فنانين آخرين موجودين في زمانه.

أمّا في زمننا الحالي فقد اختلفت الأمور وتبدّلت الأحوال، وأصبح النّجوم يُغيّرون من أسمائهم الحقيقية لأجل اختيار اسمٍ أكثر جاذبية ويُسهّل في انتشار الفنان؛ إذ يقوم بهذا التغيير مشاهير العرب والعالم أيضًا.

من أم كلثوم، واسمها الحقيقي "فاطمة إبراهيم" إلى ليدي غاغا، واسمها الحقيقي "ستيفاني جوان غيرمانوتا".. شاهدي نجماتٍ عرب وغربيات غيّرنَ من أسمائهن الحقيقية.