الأمير تركي الفيصل يكشف عن جزء ثان من فيلم "ولد ملكًا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن فيلم "ولد ملكًا" الذي سيتم عرضه غدًا الخميس في دور العرض السينمائية في السعودية والخليج، سيتبعه جزء آخر يصور قصة فتح منطقة عسير من الفترة 1921-1932 والمرحلة التي بعدها.

وقال الفيصل إنه من المتوقع استمرار سلسلة حلقات لتصوير معظم فترات تاريخ السعودية.

وأوضح أن تكلفة إنتاج الفيلم جاءت من مؤسسة "عفت" الخيرية، في حين تحمّل مستثمر سعودي النصف الباقي من تكلفة الإنتاج.

وأشار الفيصل إلى أن فيلم "ولد ملكًا" استغرق 4 سنوات من التنسيق والكتابة والموافقات من قبل الأسرة الحاكمة حتى الموافقة النهائية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وجه دارة الملك عبد العزيز ووزارة الإعلام للإشراف على تفاصيله النهائية.

Advertisements

ومن المقرر أن تتم دبلجة الفيلم إلى 4 لغات عالمية منها الإسبانية، كما بدأت الشركة المنتجة التواصل مع شركات الطيران العالمية لعرضة على شاشات الركاب في الطائرات، ولا سيما على الخطوط الجوية السعودية.

ويتناول الفيلم حياة الملك فيصل منذ ولادته 1906 حتى زيارته إلى لندن عام 1919، وذلك بإنتاج مشترك سعودي إسباني بريطاني، تحت إشراف المنتج الإسباني، أندريس غوميز، الحائز على جائزة الأوسكار، وصاحب فكرة تصوير فيلم "ولد ملكًا".