إنجي وجدان تشعل «انستجران» بفستانها في مهرجان الجونة



لفتت الفنانة إنجي وجدان، الأنظار الـ«رد كاربت» خلال فعاليات مهرجان الجونة، بفستان أخضر ساحر علي ، وكانت محور أحاديث معجبيها حول جمالها وثقتها بنفسها. نشرت النجمة انجي وجدان، صورة لها من المهرجان، على موقع الصور ومقاطع الفيديو الشهير«انستجرام» حيث ظهرت بإطلالة واثقة رغم وزنها الزائد. قد يهمك أيضا: إطلالة إنجي وجدان بعد الولادة تُثير دهشة جمهورها

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