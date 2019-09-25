"الأميرة" يفوز بذهبية المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاز الفيلم الوثائقي اللبناني "الأميرة" الذي يسرد حياة وظروف وفاة النجمة اللبنانية الراحلة هند أبي اللمع، بالجائزة الذهبية، في الدورة العاشرة للمهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون الذي عرض هذا العام عشرات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية، بمشاركة عدة دول عربية.

الجدير ذكره أن الفيلم الذي أعده وأخرجه الصحافي ربيع دمج سيُعرَض قريباً على إحدى الشاشات اللبنانية في مناسبة الذكرى الـ29 لوفاتها. علماً أنها المرة الثانية التي يشارك فيها بمهرجان سينمائي بعد "السينما العربية الشبابية"، الذي أقيم في العاصمة بيروت في شهر فبراير الماضي.



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