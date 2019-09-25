موقع Uberfacts يضمّ هيفاء وهبي لقائمة أجمل نساء العالم







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن موقع Uberfacts لائحته السنوية لأجمل النساء في العالم والتي ضمت العديد من النساء الشهيرات عالمياً. واختار من الوطن العربي الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​، الممثلتين المصريتين ​أروى جودة​ و​شيلاء سبت​ والفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ والممثلة الفرنسية من اصول جزائرية ​رشيدة براكني​.

وشرح الموقع أن اختيار النجمات تم على أساس الجمال المختلف والذي يفوق العادة الذي رآه القيمون على هذه اللائحة. مشيراً إلى أن انتقاء النجمات العربيات يأتي تأكيدا على ميزة الجمال العربي في الشرق الاوسط.

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