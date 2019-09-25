نشوى مصطفى تتعرّض للتهديد عبر "فيسبوك"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الممثلة المصريّة نشوى مصطفى أنها تتعرض للتهديد من قبل حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. مشيرةً إلى أنها مُراقبة من صاحب أحد الحسابات لدرجة أنه بات يعلم عنوان سكنها، ونشرت صورة للحساب مُعلنةً اللجوء إلى الشرطة. وأرفقتها بتعليقٍ كتبت فيه: "الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه بيراقبني. هنزل حالاً أعمل محضر في قسم الشرطة، معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه".

لكنها وبعد تأكيدها على تلقي التهديدات من الشاب الذي راسلها بمضمونٍ سلبي جدًا، شرحت في مداخلة مع موقع مصراوي أنها "بمجرد إعلانها عن القرار بالتحرّك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، تراجعت عن الأمر بعدما تواصل معها أهل الشاب معبّرين عن أسفهم لما فعله نجلهم، ومؤكدين على أنه ليس مدركاً لما قام به، ولن يكرر الأمر".

