فؤاد عبد الواحد يُحيي اليوم الوطني السعودي في دبي مول









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: في سياق احتفالات دبي والإمارات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، أحيا الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد حفلاً جماهرياً مفتوحاً حضره عدد كبير من الجمهور الذي تجّمع في ساحة دبي مول. حيث قدّم مجموعةً كبيرة من أهم أغنياته على أنغام وعزف فرقته الموسيقية، وسط تفاعل كبير وغناء مشترك مع الجمهور في معظم الأغنيات.

وعبّر عن سعادته بالجمهور الكبير الحاضر من أجل إحتفالية هامة وكبيرة لمشاركة السعوديين في إحتفالاتهم السنوية بذكرى توحيد المملكة، وقال: "نهني أهل المملكة وكل من يحب السعودية باليوم الوطني الـ89، وأنا سعيد جداً لمشاركتي هذه الإحتفالات التي أعدتها دولة الإمارات لأشقائنا في السعودية، إبتهاجاً بهم وفرحة بعيدهم".

وختم بشكرٍ وجهه للجهات المنظمة للحفل في دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) بالمشاركة مع "دبي مول" وبلاتينيوم ريكوردز.

هذا ويستعد "عبد الواحد" لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه المقبل الثاني في مسيرته الغنائية، والذي تعاون فيه مع أهم شعراء وملحني الخليج العربي.

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