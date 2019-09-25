مغامرات إلسا تُهدِّد مملكتها في Frozen 2









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت شركة والت ديزني للرسوم المتحركة" الفيديو الترويجي لفيلم "Frozen 2" الذي يأخذ المشاهدين إلى الغابة الساحرة ويكشف المزيد من مغامرة آنا وإلسا بفيلم روائي سينطلق بدور السينما في الشرق الأوسط بتاريخ 21 نوفمبر 2019



ويعرض المقطع الدعائي والصور الشخصيات التالية والممثلين الصوتيين:

- كينغ أغنار(KING AGNARR) - ابن الملك رنيرد (بصوت ألفريد مولينا). الملك أغنار متزوج من الملكة إدونا ، وهو والد آنا وإلسا. يحب الملك أغنار أسرته، وسوف يفعل أي شيء لضمان سلامة بناته وسلامته.

- يلانا (Yelana)- زعيمة غير معلنة من البدو الشمالية(بصوت مارثا بليمبتون). إنها محمية بشدة من أسرتها ومجتمعها، لكن من المعروف أنها تنعم عندما يظهر الناس فهمًا للطبيعة وبيئتهم.

- هوني مارين HONEYMAREN (بصوت راشيل ماثيوز)- عضو في Northuldra ، Honeymaren هي روح حرة حقيقية ولا تريد أكثر من مجرد إحلال السلام في الغابة الساحرة. إنها جريئة وشجاعة ، مع تقديس لسحر الطبيعة

- رايدر (RYDER)- شغوف وممتع(بصوت جيسون ريتر)، يحتضن شقيق هانيمار رايدر الحياة بتفاؤل. قد يكون حب رايدر لحيوانات الرنة مجرد منافسة لـ "كريستوف(Kristoff)". ولكن على عكس كريستوف ، لم يجوب رايدر أبدًا السهول العظيمة خارج الغابة الساحرة. فهو يتوق إلى احتضان العالم والمغامرة وراء الضباب السحري.

- بروني(BRUNI) - فضولية ولطيفة. هذه السمندل تعيش في الغابة الساحرة. على الرغم من أنها تكون خجولة في البداية. إلا أنها ستنجذب إلى سحر إلسا الجليدي وتتمتع بطعم الثلج الرائع الذي تخلقه.

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نبذة عن الجزء الثاني من فيلم Frozen

لماذا ولدت إلسا مع قوى سحرية؟ وما هي الحقائق حول الماضي التي تتنظرها وهي تغامر في المجهول للغابات الساحرة والبحار المظلمة وراء Arendelle؟ خاصةً أن البحث عن الإجابات التي تدعوها للمغامرة، هو هدف قد يهدد مملكتها. لكنها ستغامر جنبا إلى جنب مع آنا وكريستوف وأولاف وسفين، وستواجه رحلة خطيرة ولكنها مميزة.

أما عن الفرق بين Frozen وFrozen 2. ففي الجزء الأول كانت إلسا تخشى أن تكون قوتها أكثر من اللازم بالنسبة للعالم. أما في الثاني فهي تأمل بأن تكون قدراتها كافية.