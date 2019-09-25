شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يكشف ذكريات أبيه فى ذكرى رحيله وحكاية يوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة واحد من أشهر مخرجي المسرح، ورائد فن تحريك العرائس في مصر وهو صلاح السقا، والد النجم أحمد السقا، والذى قدم خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي أثرت تاريخ صناعة الفن منها "حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، "خرج ولم يعد".



صلاح السقا وأحمد السقا في طفولة

وفي فترة الستينيات قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهى "الليلة الكبيرة"، كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، وظلت هذه المسرحية بارزة ومحفورة فى وجداننا حتى الآن.



صلاح السقا وأحمد السقا

وأنشأ صلاح السقا مسرح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، والكويت، وتونس، والعراق، كما أجرى العديد من البحوث على "تاريخ فن العرائس" مع طلبة في الكليات والمعاهد الخاصة.

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صلاح السقا

وبمناسبة ذكرى وفاته ينشر ”الخليج 365” تصريحات لابنه النجم أحمد السقا في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، المذاع على قنوات ON حيث دار الحوار عن "كنبة" عم صلاح السقا .



صلاح السقا

وقال أحمد السقا: إن والده صلاح السقا كان يقيم صالونا ثقافيا في المنزل كل يوم أربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف أحمد خلال الحوار قائلا : "كان والدي يجمع جميع مبدعي مصر وتعلمت من الصالون الذى كان يقيمه، الأدب والأخلاقيات والنخوة ورقة المشاعر وجلست مع نجوم مصر في مختلف التخصصات.