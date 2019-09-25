شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال ينتهى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد ويبحث عن اسم له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب رامى إمام من تسجبل جميع أغانى ألبومه الجديد، والذى لم يستقر على اسمه حتى الآن، وتم تسليمه للجهة المنتجة، ومن المقرر طرحه قريباً بعد الاستقرار على اسمه وطبع الأفيشات الدعائية، ويتعاون "جمال"، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أحمد المالكى فى 4 أغنيات، وكذلك جمال الخولى، ومحمد عاطف، وأحمد عرفان، ونادر عبد الله، ورفيق نجيب.

وكانت أخر ألبوماته، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنهم "بحأول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها وتعأون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة ألفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا فى لندن، وهى "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير "روبى براينت" و"زاك سانى".