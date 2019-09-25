شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مينا مسعود يحتفل بـ عيد ميلاد ويل سميث على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الممثل المصرى العالمى مينا مسعود بـ عيد ميلاد النجم العالمى ويل سميث، حيث نشر فيديو طريف لهما من كواليس تصوير فيلم Aladdin، الذى طرح في صيف 2019.

وعلق مسعود على الفيديو قائلا " عيد ميلاد سعيد، ويل سميث، استمر في إشراق نورك في أي مكان تذهب إليه هذا العام. أفتقدك يا رجل"، وظهر في الفيديو العديد من المواقف المضحكة بين مينا مسعود وويل سميث سواء أثناء التصوير، أو أثناء سفرهما إلى عمات لحضور العرض الخاص للفيلم.

وحقق فيلم Aladdin إيرادات وصلت إلى مليار و 49 مليون دولار أمريكى منذ طرحه في دور العرض حول العالم في 24 مايو الماضى.

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فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992 .

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

يذكر أن النجم المصرى العالمى مينا مسعود حضر مؤخرا حفل افتتاح فعاليات الجونة فى دورته الـ 3 بمصر، وكذلك الفعاليات الأولى للمهرجان.