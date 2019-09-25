شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: أريد تجسيد قصة عبد الحليم حافظ بسبب حياته الغامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل العالمى، مينا مسعود، إنه يريد تجسيد قصة حياة الفنان عبد الحليم حافظ نظرا لرحلة كفاحه وحياته الغامضة والمهمة، قائلا:"فهو ليس معروفا إن كان متزوجا أم لا. هل تزوج سعاد حسنى أم لا".

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وأضاف مسعود، في حوار خاص أجرته "سكاي نيوز عربية" على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إنه لم يزر مصر منذ 10 سنوات، معربا عن إعجابه بالجونة وعن روعة المشهد على السجادة الحمراء"، أما اللهجة المصرية لفت أن عائلته كانت حريصة على الحديث بالعربية فى منزله، مما مكنه من الحفاظ على لكنته المصرية وفهمه الجيد لمن يتحدثون العربية".

أما عن تجربة فيلم "علاء الدين" قال مينا :"كنت أريد فرصة، وعندما علمت بأننى حصلت على الدور كنت سعيدا، والعمل كان جيد"، لافتا إلى أنه لا يوجد لديه حواجز فى التمثيل، لكن لابد أن يقتنع بالسياق الذى يؤدى فيه الشخصية.