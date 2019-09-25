شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى ردا على منتقدى فستانها بالجونة: أنا بلعب سباحة والضهر عندى زى الكف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة الشابة بسنت شوقى بشكل عنيف على منتقدي فستانها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، مؤكدا أن الكلام تسبب فى إزعاجها لأنه تعرض لعائلتها سواء والدها ووالدتها أو خطيبها الفنان محمد فراج.

وقالت بسنت ردا على سؤال لها خاص بردود الافعال عن الفستان قائلة :" رد الفعل عليه مكنش لطيف خالص و احنا بنحب نطلع الققط الفاطسة فى بعض.. لو انا فى هوليوود لابسة الفستان ده هيبقي واو فظيع وأنا اصلا بلعب سباحة فالضهر ده بالنسبالي زي الكف".





وتابعت :" اللي مش عاجبه ميبصش وكمان بيقولوا كلام يضايق الناس اللي تخصنى سواء امي ابويا خطيبي ليه تقولوا كلام تضايق الناس مش من حقك توافق او متوافقش دي واحدة عاقلة وهي اللي ربنا هيحاسبها".

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