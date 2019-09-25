شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين مهنئة كارول سماحة بفيلمها: "رجعتينا لزمن الرومانسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة إلهام شاهين، الفنانة كارول سماحة على فيلمها الجديد "بالصدفة"، متمنية لها المزيد من النجاح والتقدم، وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ألف مبروك صديقتى العزيزة كارول، رجعتينا لزمن الرومانسية، ممثلة رائعة متمكنة من أدواتها، وصديقتى الكاتبة كلوديا قدمتى عدة قضايا هامة جدا تخص شريحة كبيرة من البسطاء والمهمشين بكل الوطن العربى، قدمتى حياتهم وأحزانهم بمنتهى الرقة والعذوبة، برافو أمتعتونا بفيلم راقى جميل".

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".

يذكرأن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.