شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح كليب "هى فوضى" خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان لطرح كليب "هى فوضى" من إنتاج سينرجى، وإخراج ياسر سامى، وتدور أحداث الكليب حول الأحداث التى تدور فى مصر حالياً، ويعلن فيه رمضان وقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.

ويعد كليب "هى فوضى" التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامى بعد كليب أغنية "مافيا والقمر" والحفلة الأولى لمحمد رمضان التى أقيمت فى القاهرة بالتجمع الخامس.

يذكر أن محمد رمضان احتفل مؤخرًا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، بحضور محبيه.

وشارك محمد رمضان فى رمضان الماضى بمسلسله "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور.