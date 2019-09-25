شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وآسر ياسين وإياد نصار ومى سليم نجوم النصف الثانى من مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين على مدينة الجونة فى منذ صباح أمس الثلاثاء لحضور النصف الثانى من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث غادر عدد كبير من الفنانين بعد حضورهم حفل الافتتاح وبعض الفعاليات وعادوا إلى القاهرة سواء لارتباطهم بتصوير أو تحضير أعمال فنية جديدة.

ومن أبرز نجوم النصف الثانى من المهرجان وحفل الختام النجمة التونسية هند صبرى التى حضرت إلى المهرجان لحضور عرض فيلمها "نورا تحلم" فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والذى تم عرضه أمس الثلاثاء، وآسر ياسين، هنادى مهنى، انجى وجدان، ياسمين غيث، أحمد خالد صالح، المخرج أحمد خالد موسى ومازال عدد آخر من الفنانين منتظر وصولهم فى الساعات الماضية لحضور حفل الختام منهم اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، اللبنانية مايا دياب، وآخرين.

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وشهد حفل الافتتاح الذى أقيم يوم الخميس الماضى حضور النجم الكندى المصرى العالمى مينا مسعود، محمد رمضان، مينا مسعود، يسرا، ليلى علوى، منى زكى، الهام شاهين، ياسمين صبرى، درة، خالد سليم، شريف منير، صبا مبارك، غادة عادل، رانيا يوسف، حلا شيحة، هنا شيحة، أروى جودة، رشا مهدى، كارمن بصيبص، أمل بوشوشة، نسرين طافش، هانى رمزى، شيكو، كريم قاسم، مروان حامد، يسرى نصر الله، سميرة مقرون، ميس حمدان، دانا حمدان، بسمة، ريم مصطفى، نور، مى عمر، المخرج محمد سامى، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، دانيلا رحمى وايمى سالم والمخرج أحمد مدحت.

كما حضر أيضا لقاء الخميسى، وشريف رمزى وزوجته ريهام ايمن، محمد فراج، داليا البحيرى، عمرو يوسف، كنده علوش، حسن الرداد، ايمى سمير غانم، شيرى عادل ومعز مسعود، أكرم حسنى، رايا ابى راشد، ابو وزوجته، نيكول سابا، أحمد الفيشاوى وزوجته ندا الكامل، جميلة عوض، تامر حبيب، صفية العمرى، ابتهال الصريطى، أمينة خليل، مى الغيطى، أسماء جلال، خالد أنور، ايناس الدغيدى، مها أبو عوف، أسماء أبو اليزيد، تارا عماد، محمد كريم، نيكولا معوض، فاطمة ناصر، بسنت شوقى وآخرين.