دنيا عبد العزيز تتذكر فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تذكرت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في 25 يوليو الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت دنيا صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اليوم شهرين على فراقك يا أغلى الناس، الله يرحمك يارب".

Advertisements

يُذكر أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا 25 يوليو الماضي، عقب دخوله غيبوبة كبدية، عن عمر ناهزالـ 67 عامًا، بعد معناة مع مرض السرطان.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلمًا سينمائيًا و71 مسلسلًا و14 مسرحية.