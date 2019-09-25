تامر حسين يكشف سبب عدم تحقيق "يوم تلات" مشاهدة عالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
كشف الشاعر تامر حسين أن تأخر طرح أغنية "يوم تلات" على الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب على موقع يوتيوب، هو السبب في عدم وصول مشاهداتها لرقم كبير، إذ وصل إلى مليون و237 ألف.
وعلق تامر مؤلف الأغنية عبر صفحته بموقع فيسبوك: " تقدروا تسمعوا "يوم تلات ع اليوتيوب من القناة الرسمية للفنان عمرو دياب، هي اتظلمت في عدد المشاهدات الحقيقة، لو نزلت بدري شوية، كانت عملت رقم كبير"
"يوم تلات" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامه الهندي
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