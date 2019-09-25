نجل الفنانة سهير فخري يحيي الذكرى الأولى لرحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيا تامر الصراف، نجل الفنانة الراحلة سهير فخري، الذكرى الأولى لرحيلها. ونشر "الصراف" صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق: "الذكرى الأولى لوفاة أمي رحمة الله عليها، يارب ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة". سهير فخري ولدت عام 1943، بدأت التمثيل في مرحلة الطفولة، بعدما شاركت في بطولة فيلم "خلود"، وقدمت للسينما عددا من الافلام منها "رجال بلا ملامح"، "الرجل الذي فقد ظله"، وغيرها، واعتزلت الفن عام 1973، ورحلت عن عالمنا العام الماضي.

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