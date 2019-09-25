تامر عزت لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" أفضل مكان للكشف عن "لما بنتولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال تامر عزت، مخرج فيلم "لما بنتولد" الذي تم عرضه على هامش فعاليات الدورة الثالثة من "الجونة السينمائي"، الذي انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الماضي، إن المهرجان أفضل مكان يكشف من خلاله عن العرض الأول للعمل في مصر، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه في "السينمات".

وأضاف تامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مهرجان الجونة فرض نفسه رغم أن الدورة الحالية هي الثالثة له، ووجود الفيلم ضمن اختياراته يضيف لرصيد (لما بنتولد) وأتمنى أن يكون العمل إضافة للمهرجان".

وتابع "اختيارنا خارج المسابقة جعلنا لا نشعر بالتوتر، جئنا للاحتفال بالفيلم، وسعدت بأن قاعة العرض في المسرح الكبير (المارينا) كانت ممتلئة بالجمهور"، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن ينافس بفيلم على جوائز المهرجان، لكن التوقيت لم يسمح إذ تم عرض "لما بنتولد" على إدارة المهرجان بعد انتهائها من تحديد برنامج الدورة الجديدة.

"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة أمير عيد، عمرو عابد، محمد حاتم، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، بسنت شوقي، إخراج تامر عزت.