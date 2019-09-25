مينا مسعود يحتفل بعيد ميلاد ويل سميث بفيديو كوميدي يجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان مينا مسعود، بعيد ميلاد النجم العالمي ويل سميث، ونشر مقطع فيديو من مواقف جمعتهما أثناء تصوير فيلمهما الشهير "علاء الدين".

وعلق "مينا" على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بإنستجرام: "عيد ميلاد سعيد، استمر في أن تشرق بأي مكان تذهب إليه هذا العام، أفتقدك يا رجل".

وشارك الفنان مينا مسعود، في الفيلم الأمريكي "علاء الدين"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وجسد ويل سميث شخصية "الجني".