رامي جمال: "أعدكم بألبوم مختلف لمرحلة مختلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن المطرب رامي جمال عن الانتهاء من ألبومه الجديد، استعدادًا لتسليمه للشركة المنتجة، لطرحه قريبًا، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب رامي تغريدة له: "تم الانتهاء من اختيار وتنفيذ جميع أغاني ألبومي الجديد وقريبًا جدًا إن شاء الله يتم تسليمه لشركه نجوم ريكورد لنبدأ تنفيذ مرحله ما قبل النزول والنزول، وعد بألبوم مختلف لمرحلة مختلفة دعواتكم".

يُذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".