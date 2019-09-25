تراند اليوم : فيديو صادم لفنانة خليجية تهاجم فيه امرأة بعبارات غير لائقة...



أشعلت الفنانة الكويتية مها محمد، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو شنت خلالها هجومًا لاذعًا على امرأة من دون أن تذكر اسمها، مطلقة عليها لقب "شمشوم الجبار".

وقالت: "أنا مها محمد فارمتها فرم. قاهرتها قهر وقاتلتها ومفلفلة". وأعربت عن استغرابها العدائية التي تظهرها المعنية تجاهها.

وأشارت إلى أنها سترسل لمتابعيها رقم هاتف هذه المرأة، قائلة إنها تمكنت من الوصول إليها وإنها ستجعلها تقبل قدمها.

وأعلنت أنها من "بنات شمر" وأنها لا تشرف القبيلة بالانتماء إليها.

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وعلقت على المقطع الذي نشرته على حسابها على "سناب شات" قائلة: "موتي قهور يا مزبلة التاريخ".

وتعرضت الفنانة الكويتية إثر ذلك للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الكثير من المتابعين أن كلامها وردها تخطيا حدود اللياقة التي يجب أن تتمتع بها الفنانات.



