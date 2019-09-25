شاهد.. أحمد السعدني يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح بعد أزمة "ذا بيست"

عبر الفنان أحمد السعدني، عن غضبه بسبب اختيار الإعلامي المصري هاني دانيال، للتصويت في اختيار أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما أعلن دعمه لللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الأزمة التي أشتعلت عقب الإعلان عن نتائج ذلك التصويت.

كتب السعدني عبر حسابه الرسمي

بموقع "تويتر": "موضوع صلاح ده بجد محبط ومقرف سواء حدث عن طريق السهو او متعمد زي ما قال الاخ دانيال ده مش مجبر اختار صلاح.. لأ حضرتك احنا اللي مش مجبرين انك تمثلنا اصلاً جتها نيله اللي عايزه خلف.. كلمه أخيره لصلاح اسم بلدك لازم يرجع ينور التويتر بتاعك تاني".

جدير بالذكر أن الإعلامي هاني دانيال منح صوته في سباق جوائز الأفضل الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، للسنغالي ساديو ماني في المركز الأول، ثم كرستيانو رونالدو، ومحمد صلاح ثالثًا، وقد فاز بهذه الجائزة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشبت على مواقع التواصل الاجتماعي أزمة بسبب عدم تصويت مصر لمحمد صلاح، مما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى فتح تحقيق موسع لمعرفة السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

