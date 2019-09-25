بعد طلة غادة عادل الأخيرة بالجونة.. تعليقات صادمة للنشطاء

واجهت الفنانة غادة عادل موجة عارمة من الانتقادات بسبب فستانها الذي أطلت به أمس في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لحضور الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى وأثارت به غضب جمهورها بعد أن خيبت أمالهم في إطلالتها بالمهرجان نظرًا لأنهم اعتادوا أن يشاهدوها بمظهر أنيق ومميز.

ظهرت عادل بفستان ستان أزرق "أوف شولدر" مكشوف الصدر بشكل كبير، ومتوسط الطول، وبمجرد دخولها على السجادة الحمراء، برفقة السيناريست تامر حبيب، انهالت التعليقات اللاذعة عليها بسبب الفستان الذي وصفه البعض بالسيئ معتبرينه اختيار غير موفق على الإطلاق

نظرًا لجرأته ولتفصيلته السيئة.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التى تواجه فيها غادة عادل الانتقادات بسبب طلتها في مهرجان الجونة منذ بدايته يوم الخميس الماضي، حيث تلقت الكثير من الأراء السلبية بداية من فستانها ذات اللون البطيخي الذي ظهرت به أول يوم مرورًا بإطلالتها على مدار باقي الأيام حتى يوم أمس.

كانت غادة انفصلت عن زوجها مجدي الهواري بعد 20 سنة زواج، تجنبًا لزيادة المشاكل بينهم وحتى يكونوا قادرين على الحفاظ على

الاحترام المتبادل بينهم وخلق جو مناسب لتربية أبنائهم الخمسة من دون أن يتأثروا بمشاكلهم، مؤكدة أن قرار الانفصال في مصلحة الأبناء موضحة أن علاقتهم ما زالت مميزة وتقوم على الاحترام.

يشارك بمهرجان الجونة بدورته الثالثة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

Advertisements

وكان ضيف ضرف المهرجان النجم العالمي الكندي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود، الذي لقي استقبالًا وترحيبًا كبيرًا فور وصوله إلى الجونة، بعد أن نال مكانة كبيرة في السينما العالمية أخيرًا، عقب تجسيده لشخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.