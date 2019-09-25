شاهد.. الهام شاهين: “الاخوان لن ينتصروا علينا ابدا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 02:44 مساءً - وجهت الفنانة الهام شاهين رسالة الى الشعب المصري على خلفية الدعوات الى التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الهام شاهين، في لقاء صحفي، ردا على سؤال: “في النهاية لا يصح الا الصحيح واحنا بالتأكيد وراء رئيسنا ووراء جيشنا”.

وتابعت الهام شاهين: “الاخوان لن ينتصروا علينا ابدا يعني حركات بسيطة وتافهة لن تؤثر وستنتهي بأسرع وقت”.