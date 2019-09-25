غادة عادل تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المصرية غادة عادل، متابعيها بإطلالتها الجريئة خلال مشاركتها في فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

غادة عادل، شاركت في العرض الخاص لفيلم “حلم نورة”، للفنانة التونسية هند صبري، بفستان أزرق يكشف عن صدرها، وشبه البعض إطلالتها بإطلالة الفنانة رانيا يوسف في حفل الافتتاح.

إطلالة غادة عادل، تسببت في صدمة كبيرة لجمهورها خاصة أنهم لم يعتادوا عليها في مثل هذه الإطلالات الجريئة.

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غادة عادل، أطلت على السجادة الحمراء برفقة السيناريست تامر حبيب، والذي التقطت العديد من الصور التذكارية معه.

وشارك في العرض عدد من النجمات منهن ليلى علوي، ويسرا، ومنى زكي، وهند صبري، وبشرى، والمخرجة إيناس الدغبدي، والإعلامية إنجي علي أخرين.

فيلم “حلم نورة”، يشارك في بطولته الفنانة التونسية هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بن مسعود، وإيمان الشريف، وهو إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي مشترك

هند صبري، تقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية لفتاة تنتمي للطبقة الكادحة بتونس، ويحكي معاناتها بعد سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي.