لطيفة تعلن الحرب على سارقي أغانيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة التونسية لطيفة على الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها، بعد أن توعدت كل من يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أغانيها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

الفنانة التونسية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “ما تستعجلوش أنا لا أقصد إلى يدندن فى بيته ولا فى برنامج”.

وأضافت: “أنا اقصد إلى يعيد توزيع أي أغنية ويغنيها أو يغنيها بشكل رسمى .احنا فى عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية”.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أعتقد إن أنا بما إني تعبت في مشواري، وأنتجت ‏كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني”.

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الفنانة التونسية أضافت: “أعلن أني سأتخذ كل الإجراءات ‏القانونية، لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغانيا”.‏

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد أحيت مؤخرا حفل قرية “الكس ويست”، وحضر الحفل 5000 مدعو من صفوة المجتمع فى الإسكندرية من بينهم الإعلامي ممدوح موسى، ورجل الأعمال أشرف السباعي وحرمه ريم صيام، والمهندس مجدي لوكسر، وسيدة الأعمال منال مكرم عبيد.

وشهد الحفل العديد من الفقرات التي قدمها أسامة القصاص، وعمرو صلاح، واختتمت الحفل الفنانة التونسية لطيفة، والتي قدمت نخبة كبيرة من أشهر اغانيها القديمة والجديدة، من بينها: “يا سيدي مسي، وحياتي، وبحب فى غرامك”، وغيرها من الأغاني التي أثارت حماس الحضور.