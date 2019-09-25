Sep 25, 2019
بعد ان كان من المقرر ان تحيي الفنانة الين لحود أمسية فنية، في 27 من الشهر الجاري، تكرم من خلالها والدتها الفنانة الراحلة سلوى القطريب على طريقتها الخاصة، أعلنت “لحود” بشكل مفاجئ تأجيل الحفلة الى موعد آخر.
وللأستفسار أكثر حول الموضوع تواصل موقع “الخليج 365” مع لحود التي أكدت لنا ان الأمسية تأجلت لأسباب تقنية على أن تعود وتعلن لاحقاً عن الموعد الجديد للأمسية التكريمية.
وكان موقع “الخليج 365” قد كشف تفاصيل السهرة التي كانت ستحييها الين تغني من خلالها سلوى القطريب. خاص- الين لحود تغني سلوى القطريب… مفاجآت وليلة من ألف ليلة
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- تأجيل أمسية الين لحود تغني سلوى القطريب لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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