رهف الطويل: الإعلام لم يكن كما عهدناه.. وبهذه الطريقة يمكن أن تصنعي النجاح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت مسيرتها في عالم الإعلام، واستطاعت من خلال البرامج التي شاركت في تقديمها أن تصنع بصمتها الخاصة التي تركت أثرها على متابعيها ومحبيها، فمن برنامج "حراير" المتخصص بالأزياء إلى عالم الصبح ومن ثم دخولها إلى عالم الأعمال، كل هذا ساهم في صقل وبناء شخصية "رهف الطويل" وصياغة بوادر النجاح لديها، فهي اليوم زوجة وأم وسيدة أعمال من الدرجة الأولى تنافس في هذا المجال وتصرّ أن تصنع تميزها كما كانت في الإعلام.

محطات وإنجازات نضيء عليها من خلال هذا الحوار مع الإعلامية رهف الطويل.