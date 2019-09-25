غسان مسعود بعد اعتذاره عن "حارس القدس".. مُنشغل بمسرحية مع ابنته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد الفنان السّوري غسان مسعود لإخراج عرض مسرحي جديد بعنوان "هوى غربي" عن نص كتبته ابنته لوتس مسعود، وهذا ثاني تعاون بينهما بعد مسرحية "كأنو مسرح" قبل عامين.

النص اجتماعي بعيد عن الأزمة السّورية؛ إذ يروي قصة عائلة يدخل أفرادها بمشاكل وصراعات حول موضوع معين، لنرى في النهاية إن كانت ستُحلُّ هذه المشكلة أم لا.

ومن المقرر أن يكون العمل جاهزًا للعرض أواخر العام الحالي على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

يشار إلى أن مسعود اعتذر عن أداء دور البطولة في مسلسل "حارس القدس" بسبب عدم الوصول إلى اتفاق منصف مع الشركة المنتجة.