متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد الفنان السّوري غسان مسعود لإخراج عرض مسرحي جديد بعنوان "هوى غربي" عن نص كتبته ابنته لوتس مسعود، وهذا ثاني تعاون بينهما بعد مسرحية "كأنو مسرح" قبل عامين.
النص اجتماعي بعيد عن الأزمة السّورية؛ إذ يروي قصة عائلة يدخل أفرادها بمشاكل وصراعات حول موضوع معين، لنرى في النهاية إن كانت ستُحلُّ هذه المشكلة أم لا.
ومن المقرر أن يكون العمل جاهزًا للعرض أواخر العام الحالي على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.
يشار إلى أن مسعود اعتذر عن أداء دور البطولة في مسلسل "حارس القدس" بسبب عدم الوصول إلى اتفاق منصف مع الشركة المنتجة.
كانت هذه تفاصيل خبر غسان مسعود بعد اعتذاره عن "حارس القدس".. مُنشغل بمسرحية مع ابنته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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