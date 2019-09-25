صورة يوسف القططي بعد جلده تُعرّض راغب علامة للسخرية.. والجمهور: "لا تتسرع"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان اللبناني راغب علامة صورة انتشرت على أنها للفلسطيني يوسف القططي مُعنف ابنته، بعد قيام السلطات السعودية بجلده عقابًا له على تعنيف طفلته التي لم تتجاوز الـ 3 سنوات، وعلق الفنان اللبناني: " يستاهل.. شو ما عملتو فيه قليل... فشيتو خلقنا. مشكورين. فليكن عبرة".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع ما نشره علامة، ففي الوقت الذي عبر العديد منهم عن فرحتهم بتلقي الأب المُعنف عقابه المستحق، قال معظمهم إن الصورة ليست ليوسف، وقد تكون مفبركة، فيما اعتبر البعض أن الفنان اللبناني راغب علامة تحمّسَ وتسرع بنشر صورة لا يُعلم مدى صحتها ودقتها.

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فيما انتقد الكثيرون قيام علامة بنشر الصورة حتى وإن كانت صحيحة، مُعتبرين ان تصرفه لا يقل قسوة عن تصرف الأب، وأن الإنسانية لا تتجزأ.

وكانت قضية الفلسطيني يوسف القططي والذي ظهر في أحد الفيدوهات وهو يقوم بضرب طفلته بعنف قد أثارت الرأي العام بشكل كبير بالإضافة لعدد كبير من المشاهير والجمهور الذين تفاعلوا مع الفيديو مُطالبين بمُحاكمة الأب وإنزال أشد العقوبات عليه نظرًا لقساوة الفيديو والعنف الذي تعرضت له الطفلة من بينهم نادين نجيم، نانسي عجرم، آيتن عامر، نجوى كرم وآخرون.

من ناحيتها، أصدرت منظمة اليونسيف بيانًا دعت من خلاله إلى عدم تداول الفيديو وحذفه من كافة المواقع والحسابات للحفاظ على خصوصية الطفلة.